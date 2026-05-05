Mondello Sport Festival esami gratis con sorpresa | Molti soggetti con valori al limite

Domenica 3 maggio 2026, al “Mondello Sport Festival” si sono svolti esami gratuiti organizzati da Federfarma Palermo in collaborazione con Fenagifar e “Farmaciste Insieme”. Durante l’evento sono stati effettuati test rapidi su più di 250 partecipanti, principalmente tra i 45 e i 60 anni e di sesso maschile. Molti soggetti coinvolti avevano valori al limite, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

Gli screening effettuati domenica scorsa (3 maggio 2026) al “Mondello Sport Festival” da Federfarma Palermo con Fenagifar e “Farmaciste Insieme”, mediante test rapidi, hanno coinvolto oltre 250 partecipanti, prevalentemente di età compresa tra i 45 e i 60 anni e per la maggior parte sportivi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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