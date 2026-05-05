Mondello Sport Festival 25 mila presenze in quattro giorni per le attività sportive e per il dj set

La seconda edizione del Mondello Sport Festival si è conclusa con circa 25 mila persone presenti in quattro giorni. La manifestazione, dedicata alle attività sportive e ai dj set, è stata promossa e organizzata da due figure responsabili e ha ricevuto il patrocinio di vari assessorati regionali, tra cui quelli alle Infrastrutture, al Turismo e alle Attività Produttive. L'evento si è svolto dal 30 aprile al 3 maggio.

Numeri da record per la seconda edizione del Mondello Sport Festival la kermesse sportiva promossa e organizzata da Alessandro Restivo e Francesco Tomasello con il patrocinio degli assessorati regionali alle Infrastrutture, al Turismo e alle Attività Produttive, che dal 30 aprile al 3 maggio ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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