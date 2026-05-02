Avasinis memoria viva | l’appuntamento per l’81° anniverario dell’eccidio

Avasinis si prepara a commemorare l’81° anniversario dell’eccidio, un evento che ha segnato profondamente la comunità locale. L’appuntamento vuole ricordare quei momenti e mantenere vivo il ricordo tra le nuove generazioni. La cerimonia coinvolge i cittadini che si impegnano a preservare la memoria storica e a trasmettere alle future generazioni i fatti accaduti. L’evento si svolge in un’atmosfera di rispetto e riflessione, senza interpretazioni o messaggi impliciti.

? Cosa scoprirai Come può la tragedia di Avasinis diventare un insegnamento per i giovani?. Chi sono i cittadini che oggi proteggono la memoria dal rischio oblio?. Quali azioni concrete stanno adottando le associazioni per trasmettere il messaggio?. Perché questo evento tragico definisce ancora oggi l'identità del borgo?.? In Breve Cerimonia svoltasi sabato 2 maggio 2026 con autorità e associazioni locali.. Obiettivo educativo per trasmettere messaggio di pace alle nuove generazioni del territorio.. Partecipazione attiva di cittadini e istituzioni per consolidare coesione sociale nel borgo.. Memoria storica utilizzata come pilastro formativo per i giovani abitanti di Avasinis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avasinis, memoria viva: l’appuntamento per l’81° anniverario dell’eccidio Notizie correlate Leggi anche: All’Artistico la manifestazione dedicata alla memoria dell’eccidio di San Polo e del 14 luglio 1944 Leggi anche: Questa sera al “Dalla” di Manfredonia appuntamento con un dialogo sul conflitto della memoria dell’Enichem: 1976-2026 Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Avasinis, memoria e ricordi del post-terremoto; Avasinis | il Super8 che racconta la vita prima e dopo il terremoto. Avasinis ricorda l’eccidio, Zilli alla cerimonia per l’81° anniversarioL’assessore regionale Barbara Zilli ha partecipato alla commemorazione nel borgo di Trasaghis con istituzioni, associazioni e comunità. nordest24.it Eccidio Avasinis: Zilli: La memoria guida alla paceL'ottantunesimo anniversario dell'Eccidio di Avasinis è una testimonianza di memoria importante che parte da questo piccolo borgo friulano per ricordarci che abbiamo ancora bisogno di chiederci quali ... triestecafe.it 2 Maggio 1945: L’eccidio di Avasinis Mentre alle ore 14:00 entrava in vigore la Resa di Caserta, ad Avasinis si consumava il massacro di 51 civili innocenti. Le truppe naziste, impegnate in una difficile ritirata verso il nord e sotto la pressione degli attacchi parti - facebook.com facebook Il #2maggio 1945, mentre in parte del territorio si festeggiava già la #Liberazione, una colonna tedesca composta dalla feccia dell’esercito in ritirata entrò ad #Avasinis di #Trasaghis ( #UD) e compì una strage indiscriminata.Furono massacrati senza pietà 51 c x.com