A Moliterno si svolge un evento in cui le scuole del territorio collaborano in un progetto musicale. Un’orchestra di flauti, formata dagli studenti delle scuole medie, si esibirà al Cine Teatro. La direzione dell’orchestra sarà affidata a un insegnante del Conservatorio. L’iniziativa coinvolge diverse istituzioni scolastiche e musicali della zona, creando un momento di confronto tra studenti e professionisti del settore.

? Cosa scoprirai Come faranno gli studenti delle medie a suonare con il Conservatorio?. Chi coordinerà l'orchestra di flauti nel Cine Teatro di Moliterno?. Perché questa sinergia tra scuole e accademia cambierà la formazione lucana?. Quali sono i vantaggi di unire le scuole del territorio musicalmente?.? In Breve Evento previsto per giovedì 7 maggio 2026 presso il Cine Teatro Pino di Moliterno.. Maestro Alessandro Muolo dirige l'orchestra Flute in Progress del Conservatorio Duni.. Partecipano studenti degli istituti di Marsicovetere, Francavilla in Sinni e Satriano-Brienza.. Convenzione tra Conservatorio di Matera e Polo artistico lucano integra percorsi formativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moliterno: un’orchestra di flauti unisce le scuole del territorio

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