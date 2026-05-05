Molestie a una 14enne Attirata in negozio commerciante indagato

Una ragazza di 14 anni è stata coinvolta in un episodio di molestie dopo essere stata attratta in un negozio da un commerciante indagato. Quel negozio era considerato un posto normale dalla giovane, che lo frequentava come qualsiasi altro sulla strada verso la scuola superiore del primo anno. La situazione ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle autorità competenti.

Per lei quel negozio era un luogo come un altro. Un’attività qualsiasi posta sulla strada per raggiungere in autobus la scuola superiore dove frequentava il primo anno. Nel novembre del 2025, una ragazzina 14enne di origini indiane mai si sarebbe sognata che proprio in quel negozio tanto anonimo una mattina di ritorno da scuola sarebbe andata incontro al proprio aguzzino. A un uomo di 51 anni originario del Bangladesh e titolare dell’attività in questione, che senza alcun motivo vedendo la 14enne transitare davanti al negozio l’avrebbe prima richiamata per farla fermare e attirare la sua attenzione. Poi, repentinamente, l’avrebbe afferrata e trascinata dentro all’attività per darle improvvisamente un bacio sulla bocca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Molestie a una 14enne. Attirata in negozio, commerciante indagato Notizie correlate Assolto il commerciante accusato di molestie a una minorenne, il giudice: "Il fatto non sussiste"È stato assolto "perché il fatto non sussiste" il commerciante di origini bengalesi imputato di atti sessuali con minorenne per un episodio avvenuto... Saluzzo, arrestato il coach di basket: molestie su un 14enne? Cosa sapere Arrestato a Saluzzo allenatore di basket di 59 anni per molestie su un 14enne. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Molestie a una 14enne. Attirata in negozio, commerciante indagato; Sesso a pagamento con una 14enne disabile: 58enne a processo; Violenze sessuali sulle studentesse. Fermato il molestatore seriale; Un fermo per due aggressioni e molestie a Perugia. Molestie a una 14enne, pensionato a processoVOGHERA. Un pomeriggio al parchetto a guardare foto hot sullo smartphone e un presunto tentativo di approccio sessuale: sono questi i binari su cui si muove il processo aperto ieri a Pavia a carico ... laprovinciapavese.gelocal.it Oggetto: Esito sopralluoghi su segnalazioni di molestie olfattive – operazioni di spandimento gessi di defecazione Su richiesta del Sindaco del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da cittadini relative a molestie olf - facebook.com facebook #Molestie #sessuali a due #donne, bloccato 30enne. Ha insultato e #palpato anche una #minorenne x.com