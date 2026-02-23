Assolto il commerciante accusato di molestie a una minorenne il giudice | Il fatto non sussiste

Il commerciante di origini bengalesi è stato assolto perché il fatto non sussiste, dopo che era stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne nel suo negozio di San Leone il 6 settembre 2023. Il giudice ha concluso che non ci sono prove sufficienti a dimostrare l’accusa. La vicenda aveva attirato l’attenzione di alcuni clienti e residenti, che avevano segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. La decisione chiude così il procedimento.

È stato assolto "perché il fatto non sussiste" il commerciante di origini bengalesi imputato di atti sessuali con minorenne per un episodio avvenuto il 6 settembre 2023 in un negozio di articoli etnici a San Leone. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Alberto Lippini al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe afferrato per le spalle e baciato contro la sua volontà una tredicenne mentre osservava la merce esposta. I carabinieri, dopo la denuncia, avevano acquisito le immagini di videosorveglianza che mostravano l’ingresso della giovane ma non la presunta aggressione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

