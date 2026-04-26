Saluzzo arrestato il coach di basket | molestie su un 14enne

Un allenatore di basket di 59 anni è stato arrestato a Saluzzo con l'accusa di aver molestato un ragazzo di 14 anni. La società sportiva di cui faceva parte ha annunciato che l’istruttore è stato immediatamente sospeso e allontanato dai giovani atleti. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione tra genitori e comunità locali.

? Cosa sapere Arrestato a Saluzzo allenatore di basket di 59 anni per molestie su un 14enne.. La Asd Pallacanestro Aba Saluzzo ha comunicato il distacco immediato dell'istruttore dai propri atleti.. I carabinieri hanno arrestato a Saluzzo un allenatore di pallacanestro di 59 anni, figura molto conosciuta nel sportivo piemontese, con l’accusa di presunte molestie ai danni di un quattordicenne. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nei giorni scorsi proprio mentre il cinquantannovenne si trovava sul luogo di lavoro. La vicenda, che ha colpito profondamente la comunità locale, vede l’uomo ora impegnato nella misura degli arresti domiciliari, in attesa che le indagini possano fare ulteriore luce su quanto accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saluzzo, arrestato il coach di basket: molestie su un 14enne Notizie correlate Molestie su pallavoliste tra i 13 e i 16 anni a Varese: chiesti oltre 12 anni di carcere per il coachLa pm di Varese ha chiesto una condanna a 12 anni e 10 mesi per l'allenatore di pallavolo accusato di molestie sessuali e abusi su alcune giocatrici... Volontario con l’esercito di Putin torna in Italia: arrestato a Fiumicino per molestie su una bambinaCatturato come volontario dell’esercito russo in Ucraina, torna in Italia e finisce in carcere per molestie su una bambina.