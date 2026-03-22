Romano | Corteggiamento in atto di tutto il Milan per Modric La Champions League …

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato del calciomercato del Milan e del possibile trasferimento di Luka Modric. Romano ha confermato che il club rossonero sta corteggiando il centrocampista del Real Madrid e ha menzionato la Champions League come obiettivo importante. La trattativa tra le parti sarebbe in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità.

Luka Modric ha cambiato la stagione del Milan: anche contro il Torino il croato è stato tra i migliori in campo con un apporto incredibile al centrocampo rossonero. L'ex Real Madrid non ha ancora chiarito cosa vorrà fare a fine stagione. Nel contratto siglato la scorsa estate è presente una opzione anche per la prossima stagione, ma la scelta sarà solo di Modric. Ne parla anche il giornalista Fabrizio Romano. Ecco le sue parole su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione estiva in attacco? Pronto al super colpo per il reparto>>> "Il suo contratto scade, ma come detto c'è già da parte del Milan un tentativo in atto per arrivare al rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Romano: “Corteggiamento in atto di tutto il Milan per Modric. La Champions League …” Articoli correlati Milan, Modric vede nel futuro la Champions League: prima bisogna fare i conti col BolognaL'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato la prima pagina a Luka Modric, il campione che sta guidando il Milan di Massimiliano... Leggi anche: Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo