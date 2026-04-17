Le chiavi del tracollo del Milan di Modric | le sconfitte fanno ‘paura’ per la Champions League

Le recenti sconfitte del Milan hanno alimentato timori tra i tifosi, soprattutto in vista della Champions League. La squadra ha incontrato difficoltà che hanno acceso discussioni tra gli appassionati e analisti, mentre i ricordi di sfide passate continuano a pesare sull’umore generale. L’atmosfera a San Siro si fa più tesa, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e prestazioni positive in vista delle prossime competizioni europee.

2026-04-12 10:24:00 Il web è in trepidazione: San Siro respirare ancora quell’aria scomoda di fine maggio che ha lasciato il segno. Appaiono ricordi mai andati via. Pablo Daniel Osvaldo riappare nella memoria, con quel gol del 2008 che lasciò il Il Milan di Ancelotti fuori del Champions e mette dentro la Fiorentina. Anche Radja Nainggolan decisivo nel 2019 in quell’Inter-Empoli che ha chiuso la strada alla squadra di Gattuso e ha aperto la porta alla vicina nell’ultima giornata. Nell’ambiente rossonero la questione è in atto da giorni, con il timore che la storia si ripeta. Il derby vinto a inizio marzo ci ha permesso di alzare lo sguardo e pensare alla rimonta per lo scudetto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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