Via Cavour chiusa a metà | Lavori finiti entro Pasqua

Lunedì inizieranno i lavori per la sistemazione del manto stradale di via Cavour, con il rifacimento del porfido. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, proseguendo il piano degli interventi che sta realizzando in centro storico, dopo quello su via Ponte Vecchio, che riaprirà alla viabilità domani pomeriggio. I lavori su via Cavour, per cui è previsto un investimento di 40mila euro, interesseranno il tratto compreso tra l’intersezione con corso XI Settembre e via del Mattatoio e vedranno inevitabilmente una modifica alla viabilità. Il cantiere sarà articolato in due fasi: nella prima metà di marzo i veicoli in entrata da corso XI Settembre dovranno deviare su via Cassi (mentre sarà chiuso al traffico la restante parte di via Cavour interessata dai lavori). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

FOTO/ Via Dorso: lavori davvero finiti o ripristino a metà?Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’intervento urgente effettuato in Via Dorso, ad Avellino, quella che per giorni era diventata una voragine a cielo...

Psbo, proseguono i lavori per i due nuovi belvedere. Entro Pasqua garantiti gli accessi alle spiaggeA Bellariva entro Pasqua saranno garantiti gli accessi alle spiagge per gli operatori balneari, a metà maggio il lungomare Di Vittorio riaprirà...

A Chiusa di Pesio un cuore gigante sulla terrazza panoramica del MirabelloL’installazione, una vera e propria dichiarazione d’amore per il paese, si aggiunge al maxi cuore di piazza Cavour e a quello realizzato in via Circonvallazione Mombrisone, in occasione di San Valenti ... targatocn.it

Chi si ricorda il Teatro San Filippo Dopo tanti anni il piccolo gioiello situato in via Cavour sta per riaprire pezzi di storia che tornano, pezzi di città che ridiventano disponibili bellissima emozione! - facebook.com facebook