Via Cavour chiusa a metà | Lavori finiti entro Pasqua

Lunedì inizieranno i lavori per la sistemazione del manto stradale di via Cavour, con il rifacimento del porfido. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, proseguendo il piano degli interventi che sta realizzando in centro storico, dopo quello su via Ponte Vecchio, che riaprirà alla viabilità domani pomeriggio. I lavori su via Cavour, per cui è previsto un investimento di 40mila euro, interesseranno il tratto compreso tra l’intersezione con corso XI Settembre e via del Mattatoio e vedranno inevitabilmente una modifica alla viabilità. Il cantiere sarà articolato in due fasi: nella prima metà di marzo i veicoli in entrata da corso XI Settembre dovranno deviare su via Cassi (mentre sarà chiuso al traffico la restante parte di via Cavour interessata dai lavori). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

