Durante il ponte di maggio, Modena ha registrato un numero record di turisti, con il Mercato Albinelli che ha visto una forte affluenza nel fine settimana. Oltre al Duomo, i flussi turistici si sono concentrati in altri punti della città, attirando visitatori da diverse zone. Le strade principali e le piazze hanno registrato un incremento di presenze, evidenziando un aumento delle visite in questa fase dell’anno.

? Cosa scoprirai Quanti visitatori hanno affollato il Mercato Albinelli durante il fine settimana?. Dove si sono concentrati i flussi turistici oltre al Duomo?. Quali tesori meno noti hanno attirato i turisti stranieri alla Ghirlandina?. Come gestirà la città l'afflusso dopo il successo del Palazzo Ducale?.? In Breve Mercato Albinelli registra 14.900 accessi totali con picco di 10.000 sabato 2 maggio.. Duomo di Modena accoglie oltre 12.000 persone tra celebrazioni e visite monumentali.. Ghirlandina attira 1.776 ingressi con il 15% di visitatori stranieri.. Fondazione Ago registra quasi 1.300 presenze per mostre di Alessandro Lupi e Mishka Henner.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, record di turisti nel ponte di maggio: il mercato e il Duomo volano

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