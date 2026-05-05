Modena spopola fra i turisti del ponte del 1 Maggio record di visite in città

Durante il ponte del Primo Maggio, Modena ha registrato un notevole afflusso di visitatori, con un aumento significativo di presenze rispetto alle stagioni precedenti. Le strade del centro storico si sono riempite di turisti provenienti da diverse zone, attratti principalmente dai musei, dalle piazze e dai monumenti della città. I dati preliminari indicano che si tratta di uno dei periodi con il maggior numero di visite registrate negli ultimi anni.

È stato un lungo fine settimana di grande vitalità per Modena, quello appena trascorso in occasione del ponte del Primo Maggio, che ha visto la città animarsi di visitatori e turisti, confermando una tendenza ormai consolidata e in costante crescita. Le strade del centro storico e i luoghi della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ponte del primo maggio, pullman di turisti si ribalta: è strageLa sicurezza dei trasporti su strada resta un tema centrale in molti Paesi, soprattutto quando si verificano incidenti che coinvolgono mezzi... Leggi anche: Napoli attira oltre 500 mila turisti: un maggio da record per la città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Modena spopola fra i turisti del ponte del 1 Maggio, record di visite in città; Occupazione: a Modena volano servizi e costruzioni, allarme per l'industria.