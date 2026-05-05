Il primo lunedì di maggio a New York si è svolto il Met Gala 2026, un evento che ha attirato l’attenzione con i suoi look spettacolari lungo le scale del Metropolitan Museum of Art. La serata ha visto sfilare numerosi outfit, tra abiti elaborati e dettagli sorprendenti, che hanno reso la passerella un vero spettacolo di moda e creatività. L’evento, come di consueto, ha trasformato il red carpet in un palcoscenico di stile e fantasia.

I l primo lunedì di maggio non è mai un lunedì qualunque. A New York, sulle scale del Metropolitan Museum of Art, il Met Gala 2026 ha acceso ancora una volta il suo Red Carpet più teatrale, trasformando la moda in performance, scultura e colpi di scena. Il tema di quest’anno, Costume Art, invitava star e maison a interrogarsi sul rapporto tra abito e corpo, tra vestito e opera d’arte. Risultato: look da osservare più che da giudicare, tra abiti-archivio, ricami monumentali, piume vegetali, cristalli, pizzi gotici e costruzioni quasi museali. Notte prima del Met Gala: le celeb al party esclusivo di Jeff Bezos e Lauren Sánchez X Da Rihanna a...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Moda o arte? I look più spettacolari del Met Gala 2026

Dalida : Les secrets d'une femme

Notizie correlate

Met Gala 2026, in passerella sfila la moda come arte: i look più spettacolari da Beyoncé a RihannaDa Vittoria Ceretti come una statua antica a Bad Bunny "invecchiato" ecco come hanno intepretato il dress code "Fashion is Art" gli ospiti del Met...

Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempiIl Met Gala è sempre più vicino: al 4 maggio manca pochissimo e di sicuro il dress code dell'edizione 2026 a tema Fashion is Art, porterà una ventata...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Met Gala 2026, cosa sapere: tema, data, ospiti e dove vederlo; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere; Met Gala 2026, la notte della moda diventa spettacolo globale: red carpet, star e arte al potere; Met Gala 2026: il dress code è Fashion is Art. Ma cosa indosseranno gli invitati?.

Met Gala 2026, in passerella sfila la moda come arte: i look più spettacolari da Beyoncé a RihannaDa Vittoria Ceretti come una statua antica a Bad Bunny invecchiato ecco come hanno intepretato il dress code Fashion is Art gli ... fanpage.it

Rivivi il Met Gala 2026 con il nostro live streaming: i migliori momenti e i commenti di Vogue ItaliaIl Met Gala 2026 è stato incredibile: rivivi tutti i migliori momenti, i commenti e gli aggiornamenti dal red carpet degli editor di Vogue Italia Nella serata di lunedì 4 maggio tutti gli occhi sono s ... vogue.it

Fashion is Art è il dress code di questa edizione del Met Gala e chi meglio di Anne Hathaway poteva dare una dimostrazione così impeccabile di come interpretare il tema L’attrice in questo 2026 ha una programmazione cinematografica ricchissima, con dive - facebook.com facebook

Met Gala, voti ai look: Wintour paradisea o cocorita (6,5), Lauren Bezos volenterosa (6), Kidman senza tempo (8) x.com