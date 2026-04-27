Il Met Gala del 2026 si avvicina rapidamente, con l’evento previsto per il 4 maggio. Il tema di quest’anno è “Fashion is Art”, e si prevede una grande attenzione alle scelte di look e trucco dei partecipanti. Già si parla di alcune delle acconciature e dei makeup più spettacolari mai visti in passato, pronti a catturare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di moda.

Il Met Gala è sempre più vicino: al 4 maggio manca pochissimo e di sicuro il dress code dell'edizione 2026 a tema Fashion is Art, porterà una ventata di novità glamour sul red carpet più scenografico al mondo. Nell'attesa di vederne delle belle, ripassiamo i best beauty look di tutti i tempi avvistati sulla celebre scalinata di New York +++dropcap Quello del Met Gala, la serata di beneficenza promossa ogni anno dall’Istituto del Costume del Metropolitan Museum of Art di New York (che inaugura la mostra annuale del celebre istituto artistico americano) è di sicuro uno dei red carpet più importanti e attesi dell'anno, i cui effetti sulla moda e sulla bellezza durano diverse stagioni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempi

Top 8 Most Beautiful DIOR Wedding Dresses!

Notizie correlate

Met Gala 2026: tema Fashion Is Art, le co-chair e cosa aspettarsi dal red carpet più importante dell’annoSe hai anche solo un minimo di presenza online, sai già che il primo lunedì di maggio non è una data qualsiasi.

Leggi anche: Come seguire il Met Gala 2026 in livestream

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tutto quello che c’è da sapere sul Met Gala 2026; Tutto quello che bisogna sapere sul Met Gala 2026 (ma che nessuno ha mai osato chiedere); Met Gala 2026: se la Moda si fa Arte (e il Red Carpet il paradiso delle speculazioni); Met Gala 2026: quando si terrà, il tema e gli ospiti della serata.

Met Gala 2026, cosa dovrebbero (e non dovrebbero) indossare gli uominiAl Met Gala 2026, cosa indosserà A$AP Rocky? Quest'anno, le chiacchiere pre?Met su chi varcherà i gradini del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art e, soprattutto, quale maison vestirà chi, ... gqitalia.it

Met Gala 2026, tutto quello che dovete sapere: dal tema agli invitati, a come vederlo in direttaÈ partito il conto alla rovescia per l'evento newyorkese più glam dell'anno. E qui trovate tutte le informazioni, inclusi i dettagli per seguire la diretta streaming ... vogue.it

Lunedì 4 Maggio ci sarà il Met Gala 2026, ripercorriamo quali sono stati gli outufit iconici dello scorso anno e soprattutto chi saprà rispettare il tema di quest'anno - facebook.com facebook