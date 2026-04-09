La magica notte dei pupazzi iniziativa dedicata ai più piccoli a Villafranca
A Villafranca, venerdì 10 aprile, si svolgerà l’evento “La magica notte dei pupazzi” dedicato ai bambini. L’appuntamento si terrà tra le 20 e le 21, offrendo un momento di intrattenimento pensato appositamente per i più giovani. La manifestazione rappresenta una delle iniziative organizzate nell’ambito di attività dedicate ai bambini nel territorio.
A Villafranca torna “La magica notte dei pupazzi”, iniziativa dedicata ai più piccoli in programma venerdì 10 aprile, dalle 20 alle 21.30, alla biblioteca – centro ricreativo “Libroaperto”. L’evento propone una serata di letture e attività pensate per coinvolgere i bambini in un’esperienza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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