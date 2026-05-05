MoCa | Festa dell' Europa

Venerdì 9 maggio, presso il centro culturale in via Moretto 78 a Brescia, si terrà la Festa dell’Europa organizzata da Mo.Ca. L’evento è rivolto ai giovani under 30 e consiste in un’iniziativa specificamente dedicata a questa fascia di età. La giornata si svolgerà negli spazi del centro culturale e si concentrerà sull’attività rivolta ai partecipanti più giovani.

Venerdì 9 maggio, negli spazi di Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture in via Moretto 78, Brescia celebra la Festa dell’Europa con un’iniziativa interamente dedicata ai giovani under 30. Un appuntamento pensato per aprire finestre concrete sul futuro, offrendo strumenti, informazioni e occasioni di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it CEO Kissed A Random Girl To Dodge A Blind Date, Love Began! Notizie correlate Leggi anche: Mo.Ca: Lo Giuro! Mostra di Gina Babic Leggi anche: Mo.Ca: "Tutti giù per terra", la prima personale di Paolo Canevari Contenuti di approfondimento Mo.Ca: Festa dell'EuropaVenerdì 9 maggio, negli spazi di Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture in via Moretto 78, Brescia celebra la Festa dell’Europa con un’iniziativa interamente dedicata ai giovani under 30. Un appuntamento ... bresciatoday.it Festa dell’Europa: i monumenti della Città Metropolitana si illuminano per la paceIn occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio 2026, il centro Europe Direct Torino della Città metropolitana di Torino e la rete dei Comuni Antenna Europa, in collaborazione con la candidatura ... torinoggi.it