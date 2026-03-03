MoCa | Tutti giù per terra la prima personale di Paolo Canevari

Dal 7 marzo al 19 aprile, l’Appartamento Nobile e lo Spazio Espositivo ospitano “Tutti giù per terra”, la prima grande antologica dedicata a Paolo Canevari a Brescia. L’esposizione presenta una vasta selezione di opere dell’artista, riconosciuto come uno dei protagonisti più radicali dell’arte contemporanea italiana. La mostra offre al pubblico un approfondimento sulla sua produzione artistica.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Dal 7 marzo al 19 aprile l’Appartamento Nobile e lo Spazio Espositivo accolgono “Tutti giù per terra”, la prima grande antologica a Brescia dedicata a Paolo Canevari, tra gli interpreti più radicali dell’arte contemporanea italiana. La mostra, a cura di Ilaria Bignotti e Camilla Remondina, offre un ampio sguardo sulla ricerca dell’artista attraverso installazioni monumentali, opere pittoriche e scultoree e una scultura che prende vita grazie alla vestizione di un performer. Il percorso espositivo mette al centro la forza critica del lavoro di Canevari, da sempre impegnato a contrastare la standardizzazione e la massificazione mediatica attraverso un linguaggio potente e materico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Mo.Ca: NEMETONA - Personale di Laura SantamariaNemetona è la mostra personale di Laura Santamaria, allestita presso le Sale Neoclassiche del MO.

“Ca***”. Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio sbrocca in diretta. Non si trattiene e viene giù tuttoIl caso di Abderrahim Mansouri, 28 anni, di origine marocchina, ucciso durante un controllo antidroga al boschetto di Rogoredo, alla periferia sud di...

Una selezione di notizie su Paolo Canevari

Argomenti discussi: Il MoCa ospita Tutti giù per terra la prima mostra dell'artista Paolo Canevari a Brescia.

Mo.Ca: Tutti giù per terra, la prima personale di Paolo CanevariDal 7 marzo al 19 aprile l’Appartamento Nobile e lo Spazio Espositivo accolgono Tutti giù per terra, la prima grande antologica a Brescia dedicata a Paolo Canevari, tra gli interpreti più radicali d ... bresciatoday.it

Il MoCa ospita «Tutti giù per terra» la prima mostra dell’artista Paolo Canevari a BresciaUna personale curata da Ilaria Bignotti e Camilla Remondina: «Mio nonno e suo fratello si espressero in un periodo in cui la loro arte doveva essere al servizio del potere. Io sono partito dalla rifle ... brescia.corriere.it