MoCa | Lo Giuro! Mostra di Gina Babic

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male LO GIURO! è un progetto di mostra personale di Gina Babic (Teramo, 1995). L’artista italiana concentra le proprie ricerche sulla sperimentazione plastica, prediligendo in particolar modo la ceramica. L’esposizione, curata da Giulia Andrea Gerosa, è la prima personale di Babic nella Città di Brescia e si pone come riassunto delle recenti esperienze di vita dell’artista, caratterizzate da un conflitto interiore fra doveri e desideri. Medico di formazione e professione, Babic si interroga sulle conseguenze delle proprie scelte. Il titolo LO GIURO!, ispirato al Giuramento di Ippocrate, rimanda alla dimensione intima della promessa e al sentimento di inadeguatezza nel non riuscire a mantenerla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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