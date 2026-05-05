A New York, la polizia sta cercando una donna che in passato aveva denunciato un noto finanziere coinvolto in un procedimento penale. Dopo aver presentato la denuncia, la sua scomparsa ha attirato l’attenzione delle autorità. Nel frattempo, fonti ufficiali riferiscono che i canali diplomatici sono stati attivati per localizzarla e garantire la sua sicurezza. La vicenda rimane sotto stretta osservazione da parte degli investigatori.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato la sparizione dopo la sua denuncia a Epstein?. Come è possibile che i canali diplomatici siano già stati attivati?. Dove si trova la donna dopo la chiusura improvvisa dei social?. Perché la Procura di Rovigo deve coordinarsi con la Farnesina?.? In Breve Scomparsa avvenuta il 22 aprile dopo un soggiorno in Italia all'inizio del mese.. La cinquantenne risiedeva negli Stati Uniti da venti anni lavorando nel settore immobiliare.. Passato professionale come modella legato alle denunce contro il magnate Jeffrey Epstein.. Procura di Rovigo e Farnesina attivano canali diplomatici per ricerche a New York.. La Procura di Rovigo ha attivato i canali diplomatici con la Farnesina per rintracciare Elisabetta Tai Ferretto, scomparsa a New York il 22 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a New York: la Procura cerca la donna che denunciò Epstein

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