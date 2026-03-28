Un turista è deceduto in Thailandia dopo poche ore dal suo arrivo. La madre dell’uomo sta cercando di individuare una donna ritenuta centrale nelle indagini. La causa della morte rimane ancora da chiarire, mentre le autorità locali stanno conducendo accertamenti sul caso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine, che cercano di ricostruire gli ultimi momenti dell’uomo.

Joshua Kershaw morto in Thailandia: cosa è successo davvero?. Un viaggio iniziato da poche ore e finito in tragedia. Joshua Kershaw, 21 anni, originario di Wakefield, nel West Yorkshire, è morto in circostanze ancora poco chiare a Bangkok. Il giovane giardiniere britannico era arrivato in Thailandi a da appena dieci ore quando è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo. Un caso che, con il passare dei giorni, si è trasformato in un vero e proprio giallo internazionale. La donna misteriosa: perché la famiglia la sta cercando. Al centro della vicenda c’è una figura chiave: una donna non ancora identificata, vista con Joshua poche ore prima della sua morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Turista morto in Thailandia, il mistero di Joshua Kershaw: la madre cerca una donna chiave

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