Mister Barilari si congeda in lacrime e ringrazia la piazza rossonera | Vi porterò nel cuore

L'allenatore si è congedato visibilmente emozionato, ringraziando i tifosi della squadra rossonera. Durante l'ultimo incontro di campionato, nonostante il ritorno in panchina, la squadra non è riuscita a ottenere la vittoria contro la Salernitana. La stagione si è conclusa con la retrocessione in serie D, ma l'allenatore ha lasciato il campo ricevendo un caloroso applauso dai sostenitori. La sua esperienza e il rapporto con i tifosi sono stati sottolineati anche durante la cerimonia di addio.

Con i se e con i ma non si fa la storia. Quel che però è emerso è che mister Enrico Barilari è entrato nel cuore dei tifosi rossoneri, nonostante la retrocessione in serie D e nonostante all'ultima di campionato, al suo richiamo in panchina, non sia riuscito nell'impresa di battere la Salernitana.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Il saluto di monsignor Sorrentino: "Vi porterò sempre nel cuore e continuerò a servirvi ancora"Una gran folla - cittadini, autorità, rappresentanti dell’associazionismo - ha partecipato, in Basilica alla solenne celebrazione eucaristica... Finale Emilia, Duomo gremito per salutare don Sijo Thomas. Lui ringrazia: "Vi porto nel cuore"Nel Duomo gremitissimo quasi come alla riapertura di due anni fa, in occasione della festa dei santi Filippo e Giacomo, patroni della parrocchia,...