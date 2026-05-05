Finale Emilia Duomo gremito per salutare don Sijo Thomas Lui ringrazia | Vi porto nel cuore

Nel Duomo di Finale Emilia, la celebrazione per il ritorno di don Sijo Thomas ha attirato un grande numero di fedeli, riempiendo la chiesa quasi come due anni fa, durante la festa dei santi patroni. Don Sijo, di 29 anni, si è congedato dal suo incarico dopo aver trascorso tre anni nella zona, ringraziando i presenti e affermando di portare nel cuore questa comunità. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di calore e riconoscenza.

Nel Duomo gremitissimo quasi come alla riapertura di due anni fa, in occasione della festa dei santi Filippo e Giacomo, patroni della parrocchia, Finale ha salutato con grande affetto e calore don Sijo Thomas, 29 anni, che ritorna in India dopo tre anni di servizio nella Bassa. Nato nel Kerala, don Sijo è stato ordinato nel dicembre 2022 nell’arcidiocesi di Kottayam, e quindi è partito per l’Italia, assegnato all’ arcidiocesi di Modena: ha trascorso i primi mesi alla Casa del clero di Cognento, quindi è arrivato a Finale. "Il suo servizio è stato prezioso, sia nelle celebrazioni, nei sacramenti che nell’attività con i ragazzi e con i giovani", ha detto il parroco don Daniele Bernabei.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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