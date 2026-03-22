Chappell Roan ha fatto piangere mia figlia di 11 anni l’ha accusata di molestie Senza i tuoi fan non saresti nulla | lo sfogo del calciatore Jorginho

Da ilfattoquotidiano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore ha accusato pubblicamente una cantante, affermando che la sua figlia di 11 anni è stata fatta piangere e accusata di molestie dalla artista. Durante un intervento, il calciatore ha anche detto che senza i fan di Chappell Roan, questa non avrebbe successo, e ha invitato i sostenitori a riflettere sul loro supporto. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra i fan.

“ Chappell Roan, senza i tuoi fan non saresti nulla. E voi fan, non merita il vostro amore”. Il calciatore brasiliano Jorginho scrive queste parole in maiuscolo – per sincerarsi che il concetto sia chiaro – al termine di una lunga Instagram story in cui racconta lo spiacevole episodio che vede protagoniste sua figlia e la cantautrice statunitense, rea secondo lui di aver fatto piangere la piccola Ada, non certo per un gesto tenero e commovente. Il centrocampista del Flamengo rende pubblico quanto avvenuto nelle scorse ore in un hotel di San Paolo, dove l’undicenne Ada, figlia in realtà di sua moglie Catherine Harding e dell’ex compagno Jude Law, ha casualmente incontrato la sua cantante preferita, in città per prendere parte al Festival Lollapalooza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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