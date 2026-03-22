Chappell Roan ha fatto piangere mia figlia di 11 anni l’ha accusata di molestie Senza i tuoi fan non saresti nulla | lo sfogo del calciatore Jorginho

Un calciatore ha accusato pubblicamente una cantante, affermando che la sua figlia di 11 anni è stata fatta piangere e accusata di molestie dalla artista. Durante un intervento, il calciatore ha anche detto che senza i fan di Chappell Roan, questa non avrebbe successo, e ha invitato i sostenitori a riflettere sul loro supporto. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra i fan.

“ Chappell Roan, senza i tuoi fan non saresti nulla. E voi fan, non merita il vostro amore”. Il calciatore brasiliano Jorginho scrive queste parole in maiuscolo – per sincerarsi che il concetto sia chiaro – al termine di una lunga Instagram story in cui racconta lo spiacevole episodio che vede protagoniste sua figlia e la cantautrice statunitense, rea secondo lui di aver fatto piangere la piccola Ada, non certo per un gesto tenero e commovente. Il centrocampista del Flamengo rende pubblico quanto avvenuto nelle scorse ore in un hotel di San Paolo, dove l’undicenne Ada, figlia in realtà di sua moglie Catherine Harding e dell’ex compagno Jude Law, ha casualmente incontrato la sua cantante preferita, in città per prendere parte al Festival Lollapalooza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chappell Roan ha fatto piangere mia figlia di 11 anni, l’ha accusata di molestie. Senza i tuoi fan non saresti nulla”: lo sfogo del calciatore Jorginho Articoli correlati Jorginho attacca la cantante Chappell Roan: “Hai fatto piangere mia figlia. Era molto scossa”Un brutto episodio accaduto alla figlia 11enne è stato denunciato sui social da Jorginho: la popstar Chappell Roan, attraverso una guardia del corpo,... Il duro sfogo di Jorginho sui social contro Chappell RoanIl multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco, come dimostra la querelle tra Jorginho e Chappell Roan. Una raccolta di contenuti su Chappell Roan Temi più discussi: Lo scontro di Chappell Roan con i paparazzi alla Settimana della Moda di Parigi è virale; Jorginho, duro sfogo social: figlia in lacrime dopo incontro con Chappell Roan; Jorginho critica a Chappell Roan por presunto trato a su hija de 11 en SP; Rosalía e Loli Bahia: il video dello scontro con i paparazzi. Jorginho attacca la cantante Chapell Roan: Hai fatto piangere mia figlia. Era molto scossaUn brutto episodio accaduto alla figlia 11enne è stato denunciato sui social da Jorginho: la popstar Chappell Roan, attraverso una guardia del corpo ... fanpage.it Jorginho accusa lo staff di Chappell Roan: Hanno spaventato mia figlia di 11 anni in hotelUna mattina che doveva essere indimenticabile si è trasformata in un incubo per la ... msn.com "Non merita il vostro affetto". Jorginho furioso contro Chappell Roan dopo un episodio spiacevole in hotel con la figlia piccola. Accuse di molestie e minacce di denuncia: il calciatore non ci sta e scatena la bufera sui social: https://fanpa.ge/10IBe facebook A Chappel Roan se fosse pro Eurovision x.com