Rumer Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, rivela di lavorare duramente per sostenere sua figlia, senza ricevere aiuti finanziari dai genitori. La giovane spiega di svolgere quattro lavori diversi per riuscire a far quadrare i conti, sottolineando di non avere nessun sostegno economico da parte di mamma e papà. Un dettaglio che contrasta con l’immagine di una famiglia unita e felice, spesso mostrata in pubblico.

“Faccio quattro lavori per mia figlia, non ricevo soldi da mamma e papà”. Nel quadretto idilliaco della famiglia di Bruce Willis, raccolta d’amore e d’accordo attorno al patriarca affetto da demenza frontotemporale, Rumer Willis non vuole mostrare di avere la pappa pronta. La figlia di Bruce Willis e Demi Moore è intervenuta su Instagram confessando che ha dei “privilegi” ma che non li considera “piani di riserva”. “Faccio quattro lavori diversi per provvedere a mia figlia. Non vivo del patrimonio familiare e la maggior parte del tempo non ho alcun aiuto ”, ha spiegato la 37enne che ha una figlia di due anni, Louetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Faccio quattro lavori per mia figlia, non ricevo soldi da mamma e papà e non ho nessun aiuto”: lo sfogo della figlia di Bruce Willis e Demi Moore

Rumer Willis contro la disinformazione: “Ho quattro lavori e cresco mia figlia da sola”Rumer Willis, attrice e madre single, ha deciso di parlare per sfatare le voci sulla sua condizione finanziaria.

