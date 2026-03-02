Leo Gassmann, ospite nello speciale di “Domenica In” dedicato al Festival di Sanremo, ha commentato le polemiche legate alle dichiarazioni di suo padre, Alessandro, che aveva sottolineato la richiesta di chiarezza sul regolamento. Gassmann ha inoltre affermato di stimare la famiglia Morandi. La discussione è scaturita dopo l’affondo di Alessandro Gassmann su Tredici Pietro.

Leo Gassmann è stato tra gli ospiti che hanno preso parte allo speciale di "Domenica In" dedicato al Festival di Sanremo appena conclusosi. La prima domanda di Mara Venier per il giovane artista non poteva che vertere sulle ore di sonno totalizzate durante la settimana sanremese. "Ho dormito poco, ma il giusto. Mi sono concesso anche dei riposini di mezz'ora", ha rivelato il cantante. Gassmann, senza troppi indugi, ha subito "cantato" il brano "Naturale". L'artista è arrivato terzultimo – su 30 Big – ma la classifica finale è da prendere con le pinze. Gli ultimi posti non sono sintomo di scarsa qualità o di bravura insufficiente, basti vedere il percorso che, da una trentesima posizione, ha portato Tananai ad esibirsi in doppia data all'Unipol Forum di Assago (Milano), nel 2024.

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio papà chiedeva solo chiarezza sul regolamento. Stimiamo la famiglia Morandi”: Leo Gassmann spegne le polemiche dopo l’affondo del padre Alessandro su Tredici Pietro

Leo Gassmann dopo l’affondo di papà Alessandro su Tredici Pietro e Gianni Morandi: “Io e mio padre siamo due persone diverse, che ragionano in maniera diversa. Credo intendesse che a volte ci sono regole poco chiare”Gianni Morandi ha cantato a sorpresa con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover, la penultima di Sanremo 2026.

Tredici Pietro porta papà Gianni Morandi a Sanremo 2026, la reazione di Alessandro Gassmann, papà di Leo: «Le regole non sono uguali per tutti»La risposta, in realtà, arriva subito da Alessandro Gassmann, papà di Leo, anche lui tra i Big del Festival.

