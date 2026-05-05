Un inseguimento avvenuto a Minerbio ha portato all'arresto di un ragazzo di 18 anni coinvolto in una fuga con uno scooter. Durante la corsa, il passeggero si è dato alla fuga tra i campi, mentre lo scooter, rubato a Bologna, si è trovato nel fosso prima di essere recuperato dalle forze dell’ordine. La polizia ha fermato il giovane e il suo complice durante le operazioni di contrasto ai furti.

? Cosa scoprirai Come è riuscito il passeggero a fuggire tra i campi?. Dove si trovava lo scooter prima di essere rubato a Bologna?. Chi sta cercando ora i carabinieri dopo la caduta nel fosso?. Perché il giovane ha deciso di rischiare l'arresto durante l'inseguimento?.? In Breve Lo scooter era stato rubato a Bologna circa venti giorni prima dell'incidente.. Il passeggero è fuggito a piedi tra i campi agricoli di via San Donato.. Il conducente rischia il giudizio direttizio per resistenza a pubblico ufficiale.. Le indagini cercano legami tra il furto e la microcriminalità nell'area bolognese.. Un diciottenne è stato arrestato a Minerbio dopo un inseguimento in via San Donato che si è concluso con la caduta di uno scooter rubato in un canale di scolo il 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minerbio: inseguimento folle e scooter nel fosso, arrestato 18enne

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