Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Minerbio dopo un inseguimento corse su uno scooter rubato. Durante la fuga, il ragazzo non aveva la patente e ha cercato di scappare dai controlli dei Carabinieri. L’incidente si è concluso quando il giovane è finito in un canale di scolo. È stato portato in caserma e denunciato per furto e guida senza patente.

Eseguito un arresto per resistenza a un pubblico ufficiale a Minerbio (Bologna). Un giovane di 18 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo una fuga in scooter, risultato poi rubato, perché sprovvisto di patente. L’inseguimento e la fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un controllo alla circolazione stradale in via San Donato, a Minerbio. I militari hanno notato un motociclista con un passeggero che, alla loro vista, ha improvvisamente invertito la marcia, dandosi alla fuga a velocità sostenuta. Il tentativo di eludere il controllo ha portato il giovane a compiere una manovra pericolosa, mettendo a rischio la propria incolumità, quella del passeggero e degli altri utenti della strada.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 18enne fugge in scooter a Minerbio e finisce in un canale di scolo, arrestato: non aveva nemmeno la patente

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