Minaccia di nuova intercettazione Il mayday lanciato dalla Flotilla nella notte ma le barche hanno raggiunto la Grecia

Nella notte, quattro imbarcazioni della Flotilla partite dall’Italia hanno segnalato di essere state intercettate da aerei e navi non identificati mentre si avvicinavano alle coste greche. Le barche, che avevano avuto un ritardo rispetto alle altre, stanno attualmente raggiungendo le acque greche. La comunicazione delle intercettazioni ha generato preoccupazione tra i membri della Flotilla, che si trovano nelle vicinanze della destinazione prevista.

Quattro barche della Flotilla partite dall’Italia in ritardo rispetto alle altre si stanno avvicinando in queste ore alle coste greche ma nella notte hanno denunciato di essere state "intercettate" da aerei e navi non identificate. Per il momento non c’è nulla di confermato, anche perché le barche, come si evince dalla localizzazione, stanno procedendo regolarmente nella loro navigazione e sono già entrate nelle acque territoriali greche, dove non possono essere raggiunte in alcun modo da imbarcazioni non autorizzate. “Quattro imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition (FFC) hanno segnalato un elicottero che le sorvolava alle 19.27, ora palestinese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Minaccia di nuova intercettazione". Il mayday lanciato dalla Flotilla nella notte ma le barche hanno raggiunto la Grecia Notizie correlate Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della GreciaAl quarto giorno di navigazione la spedizione della Flotilla comincia a essere oggetto di attenzioni. Flotilla, Israele intercetta le barche in acque internazionali: caos in piena notteBlitz in piena notte della marina militare di Israele, che ha intercettato in acque internazionali le barche della Global Sumud Flotilla dirette... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; Droni ostili e IA, la nuova sfida per difendere cieli, città e infrastrutture; Con il micro missile Aculeus LG acceso Rafale Con Tiger, Thales bilancia il rapporto costi/benefici rispetto ai droni. La minaccia di Trump all'Iran che ha 80 anni di storiaLa minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore. Ma per quanto suoni brutale, ... corriere.it Trump minaccia l'addio alla Nato: 'E' una tigre di carta'Gli Stati Uniti stanno seriamente considerando il ritiro dalla Nato. Donald Trump dà voce alla sua rabbia e al suo disgusto contro l'Alleanza Atlantica e minaccia un clamoroso addio che ... ansa.it #Trump minaccia di inviare una portaerei al largo di #Cuba x.com Si barrica in casa con la moglie e minaccia di far saltare tutto in aria, un arresto a Palermo Un 55enne arrestato a Palermo, accusato di strage e sequestro: ha lasciato uscire gas, incendiato indumenti e si è asserragliato in bagno con la moglie minacciando gli - facebook.com facebook