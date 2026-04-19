Maratona di Boston | 30.000 atleti sfidano il mito tra colline e gloria

Lunedì 20 aprile si svolgerà la 130ª edizione della Maratona di Boston, con circa 30.000 atleti pronti a partecipare. La corsa attraversa le colline della città e richiama atleti di tutto il mondo, che sfidano il percorso storico e le sue difficoltà. La maratona rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario sportivo internazionale, attirando molti concorrenti e appassionati.

La sfida della 130ª edizione della Maratona di Boston si prepara a scendere in campo lunedì 20 aprile, trasformando la capitale del Massachusetts nel fulcro mondiale della maratona. L’evento, che vede la partecipazione di circa 30.000 corridori, si inserisce nel prestigioso circuito delle sette Major mondiali insieme a competizioni come quelle di New York, Tokyo, Londra, Berlino, Chicago e la recente aggiunta di Sydney. La giornata sarà caratterizzata dalla celebrazione del Patriot’s Day, una festività statunitense che cade il terzo lunedì di aprile, conferendo un significato ancora più profondo alla corsa lungo le strade tortuose e collinari della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maratona di Boston: 30.000 atleti sfidano il mito tra colline e gloria Notizie correlate Milano si ferma per 35.000 atleti: maratona tra sport e caos urbanoTrentacinquemila atleti hanno trasformato le strade di Milano in un percorso di resistenza e solidarietà durante la Wizz Air Milano Marathon. Leggi anche: Mezza maratona Mennea: 1.700 atleti sfidano il Cilento per i 25 anni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maratona di Boston 2026: le stelle in gara, il programma completo e dove vedere la corsa in diretta; Tarzan Brown e la storia mai raccontata della famigerata Heartbreak Hill della maratona di Boston; Maratona Boston 2026: orari, tv, programma, streaming; Tutto pronto per la 24esima edizione della Maratona! Il via domani mattina alle 8:15 da Corso Sempione, traguardo in Piazza del Duomo. Maratona di Boston 2026: dove vederla in streaming il 20 aprileLa Maratona di Boston 2026 si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria storia, con l'edizione annuale fissata per lunedì 20 aprile. Questo evento iconico, riconosciuto come uno degl ... it.blastingnews.com Maratona Boston 2026: orari, tv, programma, streamingLa Maratona di Boston 2026 si disputerà lunedì 20 aprile: negli USA il terzo lunedì del mese di aprile è festivo (si celebra il sentitissimo Patriot's ... oasport.it IT’S REAL I’m so excited to run the BOSTON MARATHON, and even more because it’s my 6th Marathon Major ——— È REALTÀ Sono molto emozionata di correre la MARATONA DI BOSTON e ancora di più perché è la mia 6ª Maratona Major @b - facebook.com facebook