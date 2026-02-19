‘Kind of Miles’ rivoluzione musicale Viaggio attraverso il genio di Davis
Il teatro Comunale Claudio Abbado ospita questa sera alle 20.30 ‘Kind of Miles’, uno spettacolo che unisce musica e teatro. L’evento celebra il centenario di Miles Davis, uno dei più grandi jazzisti di sempre. La rappresentazione ripercorre la carriera di Davis attraverso performance dal vivo e narrazioni coinvolgenti. La scelta di mettere insieme teatro e musica nasce dalla volontà di offrire un’esperienza unica ai fan del jazz e agli appassionati di spettacolo. La serata promette di essere un viaggio nel talento e nella storia di Davis.
Oggi, alle 20.30, al teatro Comunale Claudio Abbado, nell’ambito della rassegna ‘Extra’, va in scena ‘ Kind of Miles ’, un’opera teatrale e musicale che rende omaggio a Miles Davis nel centenario della sua nascita. Firmato e interpretato da Paolo Fresu, lo spettacolo racconta la storia e la visione musicale di uno dei più influenti, innovativi e originali musicisti del Novecento, scomparso nel 1991. Fresu, autore dei testi, compositore e protagonista con tromba e flicorno, intreccia il proprio percorso autobiografico – dall’apprendistato jazzistico tra gli anni Settanta e Ottanta – con episodi della vita e dell’arte di Davis, mettendo in luce quanto la sua lezione abbia plasmato il jazz contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
