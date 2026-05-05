Due attivisti italiani sono stati arrestati a Creta durante una protesta in piazza Scala a Milano. La vicenda si lega al sequestro di navi italiane nel contesto di tensioni internazionali. La questione si inserisce in un quadro più ampio di rischi legali e politici, inclusa la possibilità di condanne a morte per cittadini italiani in Israele. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media sulla scena internazionale.

? Cosa scoprirai Perché il sequestro di navi italiane viola il diritto internazionale?. Quali rischi rischia Saif con la condanna a morte in Israele?. Come può il governo italiano intervenire per liberare i due attivisti?. Chi deve rispondere della mancata protezione della sovranità marittima italiana?.? In Breve Thiago e Saif catturati il 29 aprile al largo delle coste di Creta. Maso Notarianni di Arci denuncia violazione sovranità italiana su navi bandiera italiana. Maria Elena Delia chiede interruzione gemellaggi con lo Stato coinvolto. Attivisti recuperano barche per riorganizzare missione dopo sbarco forzato a Creta. A Milano, gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno occupato piazza Scala per chiedere la liberazione immediata di due membri del gruppo, catturati il 29 aprile al largo delle coste di Creta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, protesta in piazza Scala: due attivisti catturati a Creta

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