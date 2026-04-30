Caos al largo di Creta | 175 attivisti catturati dopo l’attacco ai droni

Nelle acque internazionali vicino a Creta, 175 attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati intercettati e successivamente catturati dopo aver attaccato dei droni. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, mentre le autorità competenti hanno preso in custodia i coinvolti. Le operazioni di intercettazione sono avvenute nel corso di un’azione coordinata e sono ancora in corso aggiornamenti sulle successive fasi legali.

? Cosa sapere Intercettazione di 175 attivisti della Global Sumud Flotilla in acque internazionali vicino a Creta.. L'operazione con droni ha causato il danneggiamento di imbarcazioni e il blocco delle comunicazioni.. Al largo di Creta, a circa 500 miglia dalla Striscia di Gaza, una flotta di trenta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è stata teatro di un’operazione di intercettazione che ha portato al sequestro di 175 persone e al danneggiamento di diverse barche. Salvetti, uno dei rappresentanti del Collettivo di fabbrica della ex Gkn presente a bordo, ha descritto una notte di caos e paura durante la navigazione verso le coste greche. Secondo il testimone, il cielo sopra la flotta si è improvvisamente popolato di numerosi droni, in misura molto superiore rispetto alle ore precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos al largo di Creta: 175 attivisti catturati dopo l’attacco ai droni Notizie correlate Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a CretaQuesta notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Global Sumut Flotilla, la Marina israeliana intercetta 22 navi vicino a Creta. “Almeno 175 attivisti portati in Israele”. Turchia e Spagna: “Atto di pirateria”Roma, 30 aprile 2026 - Nella notte la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iran, sequestrate due navi cargo a Hormuz. Ancora caos sui negoziati; Le megattere stanno formando supergruppi al largo delle coste sudafricane; Golfo del Caos; Caro-prezzi, caos decreti: c’è ansia per il Jet Fuel. Sondaggi politici 2026 | Centrodestra vs Campo largo, pari e caos. Balzo Lega 8,5%, bene Pd: stop Meloni-M5sSondaggi politici Only Numbers sul sostanziale pareggio in caso di voto domani: Meloni e Lupi giù nel Cdx, bene Lega e FI. Pd tiene, crollo M5s ... ilsussidiario.net Caos nel campo largo: Schlein resiste, Conte accelera, e spunta l’ombra di RenziQualcosa si muove nel cosiddetto campo largo, e non poco. L’espressione, ormai entrata stabilmente nel lessico politico, continua a essere utilizzata per ... thesocialpost.it Caos in Eredivisie: la stagione potrebbe non concludersi per un caso passaporti. Coinvolti 25 calciatori e almeno 133 partite di questa stagione x.com Money.it. . Trump confonde Ucraina e Iran: caos sulle guerre in corso Durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca, il presidente Trump ha risposto a una domanda semplice: quale guerra finirà prima, quella in Ucraina o quella con l’Iran. La risposta Tutt’altr - facebook.com facebook