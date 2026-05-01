Flotilla gli attivisti catturati da Israele sbarcati a Creta feriti e senza cibo

Alle prime luci dell’alba, 175 attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati fatti sbarcare a Creta dopo essere stati catturati dalla marina israeliana nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Alcuni di loro sono rimasti feriti durante l’operazione e sono arrivati senza cibo. La flottiglia era diretta verso Gaza e l’episodio ha attirato l’attenzione internazionale.

Feriti e senza cibo Il brasiliano Thiago Avila e il palestinese Saif Abu Keshek sono stati trattenuti dalle autorità israeliane Feriti e senza cibo Il brasiliano Thiago Avila e il palestinese Saif Abu Keshek sono stati trattenuti dalle autorità israeliane 130 pagine a colori per i nostri 55 anni a soli 3,5 euro. Galeano, Benni, Vidal, Borges, Montalbán, Butler, Gordimer, Soriano, Said e tanti altri. Voci, storie e idee di chi ha fatto il manifesto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Flotilla, gli attivisti catturati da Israele sbarcati a Creta feriti e senza cibo Notizie correlate Sbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla intercettati da IsraeleI circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in... Flotilla, sbarcati a Creta dopo l’intercettazione: 2 attivisti portati in Israele per interrogatoriABBONATI A DAYITALIANEWS Arrivo sull’isola sotto la supervisione delle autorità greche Circa 175 attivisti appartenenti alla Global Sumud Flotilla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. Meloni: 'Liberazione immediata'; Fermate vicino alla Grecia 22 navi della Flotilla, 175 attivisti arrestati; Israele abborda la Sumud Flotilla al largo di Creta: arrestati 24 italiani, la condanna di Meloni. Gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana sono stati portati a Creta, tranne due che verranno interrogati in IsraeleI circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla che mercoledì sera erano stati bloccati dalla marina militare israeliana in acque internazionali vicino a Creta sono stati fatti sbarcare sull’isola g ... ilpost.it Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati. Israele: Due di loro interrogatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati. Usa: 'Conseguenze a chi li sostiene' ... tg24.sky.it Il Fatto Quotidiano. . Da una parte il “trattenimento” da parte della Marina israeliana dei due portavoce della Flotilla, lo spagnolo di origini palestinesi Saif Abdelrahim Abukeshek e il brasiliano Thiago de Ávila: le autorità di Tel Aviv vuole interrogarli nello Stato - facebook.com facebook “La Flotilla è una missione per il ripristino della legalità”: l’inviato del Fatto @amantovani71 si collega con l’Uno Maggio a Taranto x.com