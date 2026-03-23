In primavera, quando il Trentino si risveglia con una luce più morbida e i boschi tornano a respirare, le Terme di Comano diventano una destinazione privilegiata per chi cerca un'idea di benessere innovativa, dove la parola chiave è longevity. Qui, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, mentre il tempo sembra rallentare e seguire il ritmo della natura, tutto dal silenzio al paesaggio, dall'alimentazione all'accoglienza locale - invita a un reset profondo, lontano dalla retorica del wellness effimero. L'acqua termale, che sgorga naturalmente a 27 gradi, è protagonista del luogo e cuore di questa esperienza: una risorsa unica, dalle proprietà benefiche scientificamente riconosciute per la pelle, che diventa il punto di partenza per un percorso più ampio, fatto di cura, prevenzione e ascolto di sé a lunga durata, senza scadenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In cerca di benessere alle Terme di Comano dove la parola chiave è "longevity"

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