A Milano sembra essere l’avversaria più probabile per la Pallacanestro Reggiana nei quarti di finale dei playoff scudetto. La squadra meneghina sta mantenendo un ritmo che potrebbe portarla a superare il turno, anche se nulla è ancora deciso. Se non ci saranno imprevisti, sarà l’Olimpia Milano a sfidare la Reggiana nella prossima fase della competizione.

Non è ancora detta l’ultima parola, ma se non ci saranno colpi di scena sarà l’ Olimpia Milano l’avversario della Pallacanestro Reggiana nei quarti di finale dei playoff scudetto. Per comporre tutto il tabellone mancano ancora alcuni verdetti che verranno stilati nel prossimo week-end, ma tutto fa pensare che il 16 o 17 maggio (date previste per gara 1) la carovana biancorossa dovrà dirigersi verso il Forum di Assago. Difficilmente, infatti, l’ultima giornata potrà cambiare le posizioni di quella zona di classifica. Per sperare di arrivare quinta e incontrare quindi Venezia (già certa del quarto posto), la Una Hotels dovrebbe infatti fare il blitz a Treviso – e questo potrebbe non essere un problema visto lo stato di forma e la Nutribullet già salva – ma contemporaneamente sperare in un passo falso di Tortona con la Reyer.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Milano l’avversaria più probabile

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