Il Como è la squadra delle cinque leghe top in Europa che fa più falli nella trequarti avversaria e che pressa di più

Completano il podio il Psg di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Il Napoli, invece si trova molto più in basso in classifica e ha un indice di 72,5. Il Como di Cesc Fabregas ha un altro primato. Cies Football Observatory ha classificato le squadre di 56 campionati in tutto il mondo in base al livello di pressione esercitata sugli avversari. Questo è stato calcolato utilizzando i seguenti dati Impect: distanza dalla propria porta delle pressioni applicate, velocità nell'interrompere le azioni degli avversari, frequenza delle azioni difensive rispetto ai passaggi concessi e propensione a commettere falli nell'ultimo terzo di campo quando non si è in possesso del pallone. Tra i cinque principali campionati europei, a guidare la classifica è l'italiana Como 1907, riflettendo la filosofia dell'allenatore Cesc Fàbregas di pressione costante sugli avversari.

San Valentino, il Trentino fa innamorare l’Italia: quattro località nella top 30 delle mete più cercateIl Trentino ha conquistato il cuore degli italiani durante il periodo di San Valentino, grazie alla sua natura incantevole e alle sue atmosfere suggestive.

La nuova Sanremese vuole diventare il nuovo Como: non c'è solo il Festival in LiguriaNon c'è solo il festival nella città dei fiori: il reportage di Marco Salami tra tifosi vip, ex campioni del mondo e grandi finanziatori ... sport.sky.it

A Como il caso del Lido storico e il sindaco commenta (in terza persona): Con Rapinese storia è finita, necessario avere un sindaco come RapineseE’ una sorta di piccola caccia al tesoro commento o alla dichiarazione. La strategia comunicativa del sindaco di Como Alessandro Rapinese non è casuale; e nel frammentarsi e moltiplicarsi di intervent ... comozero.it

Spalletti : «Il Como è una squadra forte, che sa esprimere il calcio che ha in testa il suo allenatore: Fabregas è molto forte, vuole trasferire alla sua squadra quelle che erano le sue caratteristiche di giocatore - completo, in grado di fare tutto, con la voglia di x.com