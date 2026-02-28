Carboni fuori 8 mesi | probabile il suo rientro anticipato a Milano

Valentín Carboni, giovane talento argentino di proprietà dell’Inter, rimarrà fuori dal campo per circa otto mesi a causa di un infortunio. Tuttavia, si ipotizza che possa tornare in anticipo a Milano, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La squadra e il giocatore attendono aggiornamenti sui tempi di recupero, mentre si monitorano attentamente le sue condizioni.

Non c’è pace per Valentín Carboni. Il giovane talento argentino di proprietà dell’Inter è stato nuovamente fermato da un grave infortunio: durante un allenamento con il Racing Club de Avellaneda, club argentino in cui era in prestito dall’Inter, il classe 2005 ha riportato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione parziale del legamento collaterale esterno.? La società di Avellaneda ha già confermato che il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e dovrà affrontare una lunghissima riabilitazione stimata tra i sei e gli otto mesi, che di fatto compromette l’intera stagione e qualsiasi possibilità di essere convocato per i prossimi impegni internazionali, incluso il Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

