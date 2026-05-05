Milano l’AI WEEK 2026 punta a 25.000 visitatori e 700 speaker

A Milano si avvicina l’AI WEEK 2026, evento dedicato all’intelligenza artificiale che prevede la partecipazione di circa 25.000 visitatori e 700 relatori. Durante la conferenza, saranno affrontati temi legati alla regolamentazione europea dell’AI e alle trasformazioni dei processi aziendali grazie alle nuove soluzioni tecnologiche. Sono attesi interventi di esperti e professionisti del settore, pronti a condividere aggiornamenti e approfondimenti sulle ultime innovazioni.

? Cosa scoprirai Chi sono gli esperti che guideranno il dibattito sulla regolazione europea?. Come cambieranno i flussi di lavoro aziendali con le nuove soluzioni?. Quali sfide concrete affronteranno i partecipanti nella Prompt Battle dal vivo?. Perché la conformità legale diventerà il limite principale per le imprese?.? In Breve Llion Jones e Karen Hao saranno tra i relatori a Fiera Milano Rho. I biglietti subiranno un aumento di prezzo a partire dall'8 maggio 2026. Cinque pilastri tematici copriranno settori come marketing, sanità, sport e cybersecurity. L'edizione 2025 ha registrato 8.700 visitatori e 3.500 incontri B2B. Il 19 e il 20 maggio 2026, Fiera Milano Rho ospiterà la settima edizione di AI WEEK con una partecipazione prevista di 25.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, l’AI WEEK 2026 punta a 25.000 visitatori e 700 speaker Notizie correlate Con il Fai è sbocciata la primavera: oltre 2.700 visitatori ai tesori del territorioUn altro bilancio positivo per le Giornate del Fondo Ambiente Italiano, delegazione di Lecco, proposte questa volta a Valmadrera. Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a BreraMilano, 8 aprile 2026 - Conto alla rovescia per la Milano Design Week in programma dal 21 al 26 aprile 2026 ed è boom per gli affitti brevi che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalla Future Week Torino a Cosmofarma. A maggio anche nei week end puoi scoprire i trend dell'innovazione; Design Week Milano 2026, dal caviale di Buccellati agli arazzi ironici di Gucci: anatomia di un’ossessione collettiva, tra code e caccia ai gadget; DESIGN WEEK 2026: In giro per Milano; Arte, AI e partecipazione: glo ridefinisce l’esperienza collettiva alla Milano Design Week 2026. AI WEEK 2026: a Milano il più grande evento europeo sull'intelligenza artificiale con 700 speaker e 25mila partecipantiIl 19 e 20 maggio 2026 a Fiera Milano Rho va in scena la 7ª edizione di AI WEEK: 25.000 presenze attese, 700 speaker da 78 Paesi, 17 palchi e 250 espositori per il principale evento europeo sull'intel ... hwupgrade.it Milano Design Week 2026, guida alle installazioni dei brand: cosa vedere al FuorisaloneDalle installazioni immersive alle attivazioni esperienziali, passando per design, tecnologia e food: ecco una selezione delle iniziative dei brand protagonisti della Milano Design Week 2026 ... engage.it Tre mesi dopo la bruttissima caduta a Milano Cortina, l’atleta americana campionessa di sci alpino è tornata sotto i riflettori senza stampelle, aiutandosi solo con un bastone - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 15:27 05/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Roma CODA di 2 km tra Firenze Sud e Incisa dal km 301 x.com