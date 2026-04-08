Durante la Milano Design Week 2026, che si svolgerà dal 21 al 26 aprile, sono stati registrati aumenti significativi negli affitti brevi. Uno studio del Centro Studi Abitare Co evidenzia tariffe settimanali superiori ai 5.000 euro nelle zone di Corso Europa e Brera. Questo incremento ha portato i costi degli affitti temporanei a più del doppio rispetto ai periodi precedenti.

Milano, 8 aprile 2026 - Conto alla rovescia per la Milano Design Week in programma d al 21 al 26 aprile 2026 ed è boom per gli affitti brevi che schizzano a canoni settimanali oltre il doppio rispetto al normale secondo lo s tudio del Centro Studi Abitare Co., società attiva nell’intermediazione immobiliare. E per chi vuole comodità, lusso e comfort è facile arrivare anche a 5.000 euro. E pure i prezzi degli hotel non scherzano. I prezzi nel Distretto?. I prezzi nell’hinterland?. I maggiori aumenti?. Le zone più care?. Carissime ma meno . Cresce la domanda fuori Milano. I prezzi nel Distretto?. Nel Distretto del Design, il costo medio per una settimana è di 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a Brera

Design week, affitti folli a Milano: una settimana a 5.400 euro (ma in tanti scelgono l'hinterland)Mancano pochi giorni all'apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa.

Affitti brevi con prezzi alle stelle. Da Citylife a Rho, fino al 153% in piùI dati sui rincari degli affitti a Milano mostrano percentuali lievitate in modo esponenziale, "specialmente nelle aree strategiche per l’evento...

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