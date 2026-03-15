A Milano, via Pasteria si distingue per la produzione di pasta fresca trafilata al bronzo, combinando tecniche tradizionali con un tocco di modernità. Il locale propone un’ampia varietà di piatti, puntando sulla qualità degli ingredienti e sulla lavorazione artigianale. La clientela può scegliere tra specialità classiche e creazioni più innovative, in un ambiente che unisce estetica raffinata e atmosfera informale.

A Milano, la pasta fresca ha trovato una nuova dimensione tra tradizione e contemporaneità. Via Pasteria si presenta come l’esperimento più riuscito di fast luxury italiano, dove quattro giovani imprenditori hanno trasformato l’esperienza della pasta quotidiana in un rituale che unisce accessibilità economica e qualità da alta ristorazione. Tre locali nel capoluogo lombardo – in Piazza Sempione, Via Cesare da Sesto e Corso Italia – testimoniano un modello vincente che nasce dall’incontro tra competenze maturate nell’hôtellerie di lusso e la passione per il prodotto artigianale. La filosofia è chiara: spendere al massimo 23 euro per un piatto eccellente, senza dover scegliere tra ristorante costoso e alternativa scadente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Via Pasteria Milano: pasta fresca trafilata al bronzo tra tradizione e fast luxury

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