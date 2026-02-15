Addio alla nonna della Lombardia | si è spenta a 111 anni Lucia Ronda la donna dai mille record che firmò uno dei portali del Duomo di Milano

Lucia Ronda, la donna più anziana della Lombardia, è morta a 111 anni a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Originaria di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, aveva lavorato come sarta e aveva partecipato alla realizzazione di uno dei portali del Duomo di Milano, un contributo che ricorda ancora con orgoglio. La sua vita si è conclusa nella casa di riposo di Pavia, dove era stata trasferita alcuni anni fa.

Casalmaggiore (Cremona), 15 febbraio 2026 – Avrebbe compiuto 112 anni tra due mesi Lucia Ronda. Originaria di Casalmaggiore, nel Cremonese, la donna più anziana della Lombardia, la quarta più vecchia d'Italia, è morta nella casa di riposo della provincia di Pavia che la ospitava da alcuni anni. Nata il 22 aprile 1914, Lucia Ronda era una insegnante d'arte. Allieva dell'Accademia di Brera, prima studentessa a essersi diplomata all'Accademia milanese di Belle Arti, aveva collaborato col maestro Luciano Minguzzi alla realizzazione di uno dei portali del Duomo di Milano su richiesta di Papa Paolo VI.