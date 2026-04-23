Ritorno al Giuk Gap | la minaccia russa nei mari del Nord si evolve

Negli ultimi mesi si sono intensificate le attività militari nel mar di Barents, con la Russia che ha rafforzato le proprie basi a Murmansk e Franz Josef Land. Un ricercatore ha evidenziato come queste mosse siano relative alla presenza navale e alle capacità di proiezione militare nel Nord. Le operazioni e gli investimenti russi in questa regione sono state oggetto di analisi da parte di esperti che monitorano la situazione nel quadro delle tensioni nel territorio artico.

?? Cosa sapere Il ricercatore Nicolò Boschetti analizza la minaccia russa nei mari del Nord. La Russia potenzia basi a Murmansk e Franz Josef Land per la proiezione navale. Il corridoio strategico del Giuk Gap torna a essere il fulcro della tensione tra Mosca e l'Occidente, mentre Nicolò Boschetti evidenzia come la percezione di una guerra esclusivamente ibrida rischi di oscurare la realtà di una minaccia convenzionale in piena evoluzione nei mari del nord. La dinamica geopolitica che si sta cons .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorno al Giuk Gap: la minaccia russa nei mari del Nord si evolve Notizie correlate Tensione nei mari del Nord: nave russa allontanata dalle acque inglesi: cos'è successoUna nave russa è stata costretta a lasciare le acque territoriali del Regno Unito dopo aver gettato l’ancora in prossimità di cavi transatlantici,... La guerra nei mari. Colpita vicino a Malta. Gasiera russa alla derivaNave metaniera russa danneggiata alla deriva nel Mediterraneo senza equipaggio, si rischia un disastro. Altri aggiornamenti Si parla di: Il confronto tra Occidente e Russia nei mari del nord non è solo ibrido. Parla Boschetti; Il confronto tra Occidente e Russia nei mari del nord non è solo ibrido Parla Boschetti.