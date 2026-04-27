Squalo Mako avvista nei mari del Sud colpisce barca | un impatto impressionante

Un squalo Mako è stato avvistato nei mari del Sud e ha colpito una barca, provocando un impatto evidente. L'episodio si è verificato recentemente in un'area nota per le attività di navigazione. Un incontro inatteso con questo predatore ha attirato l'attenzione di chi si trovava sul posto. L'evento ha suscitato interesse tra gli appassionati di mare e di fauna marina.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Attimi di panico nei mari del Sud Italia, in particolare a Gallipoli, dove un esemplare di squalo mako ha urtato un’imbarcazione. Questo affascinante incontro ha catturato l’attenzione dei diportisti e degli amanti del mare, portando a riflessioni sulla fauna marina presente nelle acque del Mediterraneo. Un gruppo di pescatori, a bordo di una barca da pesca, ha vissuto un’esperienza da brivido quando si è imbattuto nel potente squalo. Giuseppe Zacà, uno degli occupanti della barca, ha condiviso l’episodio sui social media, attraverso un filmato che è rapidamente diventato virale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Squalo Mako avvista nei mari del Sud colpisce barca: un impatto impressionante. Notizie correlate Leggi anche: Uno squalo mako colpisce una barca nelle acque di Gallipoli: attimi di terrore per i pescatori Gallipoli, squalo colpisce barca da pesca: impatto violento e momenti di paura in mare per due diportistiMomenti di paura in mare, al largo di Gallipoli, dove un grande esemplare di squalo mako ha colpito una barca, per la precisione un motoscafo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori; In Sardegna catturato uno squalo a un miglio dalla spiaggia; Paura a Gallipoli, squalo Mako urta una barca durante la pesca (VIDEO); Salento, un grande squalo mako se la prende con una barca a Gallipoli. Era ferito, ha colpito lo scafo. Squalo Mako avvista nei mari del Sud colpisce barca: un impatto impressionante.Attimi di panico nei mari del Sud Italia, in particolare a Gallipoli, dove un esemplare di squalo mako ha urtato un’imbarcazione. Questo affascinante incontro ha catturato l’attenzione dei diportisti ... napolipiu.com Paura al largo di Gallipoli: squalo mako urta un’imbarcazione durante una battuta di pescaGALLIPOLI - Momenti di tensione nelle acque al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, apparentemente ferito, avrebbe urtato una barca da diporto impegnata in una battuta di pesca ... giornaledipuglia.com Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un'imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. #ANSA - facebook.com facebook Incontro 'ravvicinato' con uno #squalo mako al largo di #Gallipoli: ha urtato una barca di pescatori poi si è allontanato x.com