Dal 9 al 30 maggio si svolgerà presso l'Acd Macallesi di via Quintiliano, a Milano, il 14° trofeo giovanile "Maurizio Mosca". La manifestazione è diventata un punto di riferimento nazionale per le categorie dai Piccoli amici ai Primi calci fino agli Esordienti e Juniores: quest'anno vi parteciperanno 52 squadre maschili dilettantistiche divise in otto categorie, circa 800 atleti che giocheranno 66 partite che sono in programma nei quattro fine settimana del mese di maggio. Si comincia sabato 9 maggio con la categoria dei Pulcini "A" 2015. Nel girone giallo sono inserite Enotria, Fatimatraccia, Real Milano e CB Academy. Del girone blu, invece, fanno parte Cologno, Macallesi 1927, CS Academy Pievese e Speranza Agrate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano, 14° Trofeo Maurizio Mosca: dal 9 al 30 maggio, quattro weekend di grande spettacolo

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