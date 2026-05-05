All’interno del centro sportivo, l’allenatore ha convocato la squadra per un discorso in vista delle prossime partite di qualificazione in Champions League. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di non fallire questa occasione, richiamando i giocatori alla responsabilità e alla concentrazione totale. La riunione ha avuto come obiettivo quello di rafforzare l’impegno e di preparare la squadra a affrontare con determinazione le sfide imminenti.

Un discorso diretto, senza urla ma con concetti chiari. Nel momento più delicato della stagione del Milan, Massimiliano Allegri ha scelto la via del confronto collettivo. Come riportato da 'Sky Sport', prima dell’allenamento, tecnico, staff, dirigenti e squadra si sono ritrovati in palestra a Milanello: ha parlato soltanto l’allenatore, con toni pacati ma fermi. Il messaggio è stato inequivocabile: "La qualificazione alla prossima Champions League non può sfuggire". Dopo un girone d’andata chiuso a 42 punti, il rendimento nel ritorno è crollato a quota 25. Se il campionato fosse iniziato alla ventesima giornata, i rossoneri sarebbero oggi noni, fuori da tutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan: “Vietato fallire la qualificazione in Champions”, il discorso di Allegri a Milanello

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