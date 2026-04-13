Il Milan e Allegri vedono i fantasmi | l’obiettivo Champions non si può assolutamente fallire

Il Milan di Allegri ha subito una sconfitta contro l'Udinese durante la partita di sabato scorso giocata a San Siro, segnando il terzo risultato negativo nelle ultime quattro gare. La squadra si trova in una fase difficile, con il raggiungimento della qualificazione in Champions League che ora si presenta come un obiettivo imprescindibile. La situazione ha generato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando le recenti prestazioni.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato la situazione del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, quattro nelle ultime sette. Una caduta libera preoccupante per una squadra che ha conservato il margine 'di sicurezza' sul quinto posto (5 punti), ma dimezzandolo rispetto a qualche settimana fa. Dal sogno Scudetto all'incubo di perdere la qualificazione in Champions League, il Milan vede i fantasmi. Il gruppo, per il 'CorSera', va "riprogrammato mentalmente" al fine di ritrovare le motivazioni e completare la missione nelle sei partite che rimangono da qui fino al termine della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan e Allegri vedono i fantasmi: l’obiettivo Champions non si può assolutamente fallire Leggi anche: “Può essere decisivo”, Allegri si espone prima di Napoli-Milan: fissato l’obiettivo Milan in caduta libera: dal sogno scudetto alla Champions League ora a rischio! Allegri vede i fantasmi del passatoRobertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in...