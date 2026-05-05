Milan | prossime mosse nel mercato

Il Milan sta facendo passi concreti sul mercato e ha individuato in Ismaël Koné uno dei possibili rinforzi per il centrocampo. La società sta valutando questa opzione come una delle priorità per rafforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. La questione è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Il Milan si muove con decisione sul mercato e individua nel profilo di Ismaël Koné uno dei rinforzi più interessanti per il centrocampo del futuro. Il canadese del Sassuolo, classe 2002, è reduce da una stagione di crescita importante in Serie A, dove ha mostrato dinamismo, capacità di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: prossime mosse nel mercato Ecco cosa farà il MILAN nel mercato di Gennaio Notizie correlate Futuro Inter, Oaktree a lavoro per pianificare le prossime mosse: vertici con diverse aree, anche a tema mercatoCalciomercato Inter, Ausilio ha puntato Diaby: pronto l’assalto per l’estate, c’è già il sì del giocatore! Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro... Dal Milan segnale chiaro: Allegri base su cui costruire il futuro. Mercato e le mosse per tenerloSi continua a parlare in questi giorni di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan, vertice Furlani-Allegri a Milanello: si parla di mercato e futuro; Milan, le prime mosse per la prossima stagione: da Modric all'ipotesi Tresoldi; Guarda chi torna in Serie A, Milan tradito: Kessié firma a zero; TRIBUNA.COM * SERIE A: MERCATO MILAN, PELLEGATTI SVELA: AD ALLEGRI PIACE TANTO UN CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI. Calciomercato Milan, Moretto svela il nuovo obiettivo del centrocampoMatteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito alle prossime mosse di mercato del Milan. Nei piani della dirigenza ... milannews.it Moretto su Gabriel Jesus: Il Milan non si è mosso, non risultano contatti tra i clubNel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del nuovo nome che circola accostato al Milan per la prossima stagione: Gabriel Jesus. Queste le sue parole: ... milannews.it Zeroli torna tra i convocati dopo il lungo infortunio. Comotto titolare, mentre Chukwueze gioca sempre meno. Tutte le informazioni sui giocatori del Milan in prestito nel primo commento - facebook.com facebook #Milan, discorso di #Allegri a Milanello, che ha convocato tutta la squadra in palestra. Toni pacati ma molto decisi, senza mai alzare la voce. Il mister ha richiamato la squadra al senso di responsabilità che tutti devono avere all'interno del Milan. via @SkySport x.com