Il Milan prosegue la sua stagione senza interruzioni, mentre si intensificano le discussioni sul possibile futuro dell’allenatore. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la società sembra aver scelto di confermare Allegri come punto di riferimento per il progetto a lungo termine. Nel frattempo, si susseguono le trattative di mercato e le mosse del club per rafforzare la squadra e mantenere saldo il proprio progetto sportivo.

Si continua a parlare in questi giorni di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan. Possibile davvero che i rossoneri disfino i piani iniziati lo scorso maggio? Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' dal club sarebbe arrivato un secco no come risposta. Il Milan vorrebbe continuare con Allegri come base su cui costruire il futuro. Secondo la rosea la dirigenza rossonera dovrebbe fare di tutto per cercare di accontentare l'allenatore del Milan con tre acquisti importanti. Al Diavolo servirebbero altri giocatori alla Rabiot. Inoltre i profili andranno seguiti insieme e il Milan sarebbe pronto ad accogliere Allegri nelle scelte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dal Milan segnale chiaro: Allegri base su cui costruire il futuro. Mercato e le mosse per tenerlo

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