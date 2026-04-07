Futuro Inter Oaktree a lavoro per pianificare le prossime mosse | vertici con diverse aree anche a tema mercato

Oaktree sta lavorando con il club per definire le strategie future, con incontri che coinvolgono diverse aree dell’organizzazione. Tra gli argomenti discussi ci sono anche le questioni legate al mercato e alle operazioni finanziarie. I vertici si sono confrontati per pianificare i passi successivi, senza comunicazioni ufficiali sulle decisioni prese o sui piani specifici. La collaborazione tra le parti prosegue per organizzare le mosse future.

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