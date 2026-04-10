Il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto negli studi di 'Sportitalia' per commentare la formazione offensiva del Milan e le difficoltà affrontate dalla squadra durante questa stagione. Ha commentato in modo critico la scelta di schierare sei attaccanti, definendola una decisione ridicola. La discussione si è concentrata sui problemi legati all’attacco dei rossoneri e sulle possibili implicazioni per il rendimento complessivo della squadra.

In questo periodo della stagione si continua a parlare dei problemi offensivi del Milan: i rossoneri stanno facendo fatica a creare occasioni da gol e a segnare, specialmente con i propri attaccanti. Leao fatica a stare in campo anche per i problemi fisici, Pulisic non ha ancora segnato nel 2026. Per questo contro l'Udinese potrebbe esserci un cambio tattico. A parlare di tutte queste problematiche ci pensa anche il giornalista Carlo Pellegatti ospite a 'Sportitalia'. "E' una mia teoria: per vedere un Milan offensivo il prossimo anno non bisogna prendere Mbappé o Haaland, ma bisogna prendere due Akanji, due Van Dijk. Se Allegri ha due difensori così. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Dire che il Milan aveva sei attaccanti è una cosa ridicola”

Milan, Pellegatti sul calciomercato: “Se arrivano i Goretzka o i Casemiro vuol dire che Allegri e Tare …”"Allegri avrebbe voluto un difensore e gli sarebbe andato bene anche Disasi, mentre Furlani voleva portare Mateta.

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Pellegatti non ci sta: In giro è pieno di gufi, sono gli anti-allegriani. Spero che il Milan reagiscaNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle tante critiche che sono piovute a Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di Napoli da tutte quelle persone che si definiscono anti-allegriane. milannews.it

Pellegatti: 63 punti con Leao al 30% e Pulisic al 50%: il Milan non ha avuto i suoi Lautari da inizio campionatoIl giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, da una vita molto vicino alle questioni di Milanello, è stato ospite nella serata di giovedì negli ... milannews.it

Il consiglio di Pellegatti al Milan: "Non bisogna prendere Mbappè e Haaland ma due Akanji, due van Dijk" x.com

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